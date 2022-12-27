حملة المقاطعة ترحب بقرار انسحاب شركة بن آند جير جيري الأسواق "الإسرائيلية"

رحبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع _ فلسطين، بقرار شركة بن آند جيري منع بيع أو تصنيع منتجات تحمل العلامة التجارية للشركة في الأسواق الإسرائيلية والمستوطنات.

وقالت الحملة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء:" إن القرار جاء ذلك استجابة لحملات جماهيرية رافضة للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان يتعارض مع القيم الاجتماعية للشركة".

وثمنت الحملة هذا الموقف الذي يعزز مبادئ حقوق الإنسان، والذي يُعد خطوة مهمة على طريق محاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، ولجم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تم تشكيلها، وكذلك مضاعفة أعداد المناصرين للقضية الفلسطينية العادلة، والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويعارضون الاحتلال والاستيطان.

ودعت إلى المزيد من الجهود الجماهيرية الضاغطة والداعية لمقاطعة الاحتلال، وعزله، كما تدعو الشركات العربية والدولية أن تحذو حذو شركة بن آند جيري بالانسحاب من الأسواق "الإسرائيلية" والمستوطنات، لما في ذلك من تأثير سيظهر على المدى البعيد لوقف المشاريع التوسعية للاحتلال "الإسرائيلي".