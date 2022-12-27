الاحتلال يصدر قانونًا تعسفيًا جديدًا بحق الأسرى الإداريين

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، قانونًا تعسفيًا جديدًا بحق الأسرى الإداريين.

وبحسب تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى: فأن الاحتلال أصدر قانونًا تعسفيًا جديدًا يُفقد الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا.

وبين مكتب الأسرى، أن الأسير الإداري كان يحق له الاستئناف على قرار الاعتقال دون تحديد سقف زمني.

ويبقع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، قرابة الـ650 معتقل اداري، بحسب بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.