أهالي الشهداء ينظمون وقفة لاسترداد جثامين أبنائهم في طولكرم

طالب ذوو الأسرى، وفصائل العمل الوطني، وفعاليات ومؤسسات طولكرم، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لتسليم جثامين شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 11 أسيرا، آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد.

وناشدوا خلال الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يواجهون الموت في ظل إهمال طبي متعمد، أسفر عن استشهاد عدد منهم، وتحتجزهم سلطات الاحتلال في الثلاجات و"مقابر الأرقام".

وفي كلمة له، قال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إنه آن الأوان لهذا الاحتلال أن يفرج عن جثامين الأسرى، الذين ارتقوا في مواجهة جرائم الاحتلال بحقهم، وآخرهم استشهاد ناصر أبو حميد، وحرمان ذويهم من وداعهم ودفنهم، مطالبا جميع المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء، داعيا شعبنا إلى الالتفاف والتفاعل مع قضية الأسرى حتى استرداد جثامينهم.

من ناحيته، أشار منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إلى أن هذه الوقفة جاءت تلبية لنداء والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، تزامنا مع وقفتها على حاجز قلنديا للمطالبة باسترداد جثمان ابنها وجثامين الشهداء الأسرى، محملا الاحتلال المسؤولية عن مصير جثامين الشهداء المحتجزة في ظروف لاإنسانية.

كما حمل المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتخاذله تجاه ما يجري للأسرى من قبل جرائم الاحتلال، مطالبا جماهير شعبنا والمستويات الرسمية والشعبية على الضغط نحو الإفراج جثامين الشهداء.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز جثامين 117 شهيدا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، وسيدة، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 74 مفقودا.