تقرير إسباني يوضح سبب رفض "ديباي" العروض المقدمة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة.



وينتهي تعاقد ديباي في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع برشلونة للتفكير في بيعه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتحقيق استفادة مادية.



وترددت أنباء حول رفض ديباي الرحيل عن البارسا في الشتاء، من أجل الخروج مجانًا بنهاية الموسم، والحصول على عمولة كبيرة.



وبحسب صحيفة "ماركا " الإسبانية، فإن السبب الحقيقي وراء رفض ديباي العروض المقدمة له، هو رغبته في الاستمرار مع البارسا، وتحقيق البطولات تحت قيادة تشافي هيرنانديز.



وأكدت الصحيفة، أن ديباي على علم بأن فرصه في المشاركة أساسيًا صعبة، في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والفرنسي عثمان ديمبلي، إلى جانب الإسباني أنسو فاتي.