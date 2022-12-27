غزة: مباحث الشجاعية توقف شخصاً أطلق النار في حفل زفاف

أوقفت المباحث العامة، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، شخصاً أطلق النار خلال حفل زفاف لأحد أقربائه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي التفاصيل، فقد أوقفت دائرة مباحث محافظة غزة، قسم الشجاعية المواطن (ح، ف) 35 عامًا، سكان حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد إطلاقه النار في الهواء خلال حفل زفاف لأحد أقربائه في حي الشجاعية.

وأفاد قسم المباحث، بأنه من خلال البحث والتحري عن مطلق النار تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاق النار في الهواء خلال حفل الزفاف، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشنكوف.

وأشارت المباحث، إلى أنها صادرت السلاح المستخدم وأوقفت المذكور 24 ساعة وفقاً للأصول.