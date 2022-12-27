هل دعاء استقبال العام الجديد حرام أم حلال.. هل التهنئة باستقبال العام الجديد حرام أم حلال، أيام قليلة ويحل علينا عام جديد، العالم ينتظر التغيير إلى الأفضل خلال العام الجديد 2023، حيث يتمنى الناس عاماً حلول عام جديد مليء بالحب والأمان والسعادة وراحل البال، بعيدا عن الحروب والأجواء، الناس تبحث عن أدعية يستقبلون فيها العام الجديد 2023، الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، إذ يوم الأحد المقبل يعد أول أيام عام 2023، وهو ما يدفعهم للبحث عن أجمل الأدعية لتهنئة بعضهم البعض، بينما يتساءل بعض المسلمين إن كانت الأدعية باستقبال العام الجديد حلال أم حرام.

هل دعاء استقبال العام الجديد 2023 حرام أم حلال

هل دعاء استقبال العام الجديد حرام أم حلال.. هل التهنئة باستقبال العام الجديد حرام أم حلال، هناك تساؤل كبير يدور في خاطر بعض المسلمين حول شرعية الأدعية والتهنئة باستقبال العام الجديد حرام أو حلال وفق الشريعة الإسلامية، حيث أثار الموضوع الجدل في الأوساط عبر السوشيال ميديا وبدأ البحث عن هذا الأمر، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن، هل دعاء استقبال العام الجديد 2023 حرام أم حلال، ليطلع عليه الذين يتساءلون عن هذا الأمر.

اللهُم لاتدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ولا أمنيه إلا أسعدتني بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا اثلجت قلبي بقبوله — `✿ (@27_amany) September 11, 2019

هل يجوز التهنئة في العام الجديد

هل يجوز التهنئة في العام الجديد، وبعد البحث والاطلاع عبر الصفحات المختصة، وجدنا إنه وفق المختصون، فإن كل من يهنئ بقول: كل عام وأنتم بخيرـ يدعو للمهنَأ، ولم يفرق العلماء بين من يهنئ بقصد الدعاء، أم بقصد حلول العام الجديد، وقد بينت في الفتوي رقم: 197975، أن الأولى ترك التهنئة بالعام الهجري، وأن رأس العام الميلادي لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عامًا شرعيًا، إذ إن هذه الإجابة هي ما توصلنا إليها خلال بحثنا المتواصل.

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دعاء استقبال العام الجديد :

اللهم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا

بأن تغفرها لنا ، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك

لنا في أيامنا القادمة . — 𝑴𝑶_ 𝑨𝒚𝒐𝒖𝒃 ♬ (@ayhi1nd) December 25, 2022

هل يجوز قول كل عام وأنتم بخير في رأس السنة

حيث يقبل الناس على الدعاء في مطلع كل عام جديد، هل يجوز قول كل عام وأنتم بخير في رأس السنة، حيث يستقبل المسلمون العام الجديد بالأدعية، والاستغفار والأعمال الصالحة، ومنهم من يقوم بالوضوء والصلاة لله سبحانه وتعالى، كونهم على يقين تام أن هذه الأمور تعد الأفضل من أجل استقبال أي عام جديد يحل علينا، كما يدعون لأنفسهم بدوام الصحة والعافية وحسن الختام.

أفضل وأجمل الادعية لاستقبال العام الجديد 2023 قصيرة مكتوبة تويتر

أفضل وأجمل الادعية لاستقبال العام الجديد 2023 قصيرة مكتوبة تويتر، حيث يدعي المسلمون لاستقبال العام الجديد الكثير من الأدعية، حيث يهتمون بترديد هذه الأدعية، "اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال" لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأما معناه فهو صحيح، فلا مانع منه، واللهُم لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته ولا أمنيه إلا أسعدتني بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا اثلجت قلبي بقبوله، اللهم مع استقبالي للسنة الجديدة اسألك أن ترزقني خيرها وتكفني شرها، ولا تفجعني فيها بسوء أو شر، وبشرني فيها بكل خير وبركة، وارزقني فيها سعادة وهناء وأكرمني بخيرك ورحمتك يا رب العالمين، هل دعاء استقبال العام الجديد حرام أم حلال.. هل التهنئة باستقبال العام الجديد حرام أم حلال.