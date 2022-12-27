سلمي: الشهيد القائد محمد أبو عبدالله كان بارعاً في التصنيع العسكري و التخطيط للعمل الجهادي



قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: إنه في مثل هذا اليوم من العام 2007 ودعت فلسطين بشكل عام وقطاع غزة وللمحافظة الوسطى على وجه الخصوص، القائد الكبير محمد أبو عبد الله (أبو مرشد)، هو شيخ مجاهد وقائد صلب من أهل الثبات وأصحاب السبق في عطائهم وتضحياتهم، مضيفا: "الشهيد القائد عرفناه زاهداً، عنيداً في الحق منحازاً للمجاهدين وسالكاً في طريق الأحرار.

وأكد سلمي في تصريح صحفي في ذكرى استشهاد القائد المجاهد محمد أبو عبد الله، أنّ التحديات والمصاعب وسنوات الاعتقال والملاحقة لم تمنعه عن القيام بواجباته ومسؤولياته، فعمل بصمت، وأسندت له العديد من المهام والمسؤوليات التي أداها بإتقان، وكان بارعاً في التصنيع العسكري، وبارعاً في التخطيط للعمل الجهادي، وقيادة كتائب وسرايا ومجموعات المجاهدين في سرايا القدس، إلى جانب دوره في العمل الحركي والتنظيمي والدعوي والجماهيري.

وختم تصريحاته بالقول: "في ذكرى استشهاد القائد (أبو مرشد)، نعاهد الله تعالى أن نحمي نهجه، ونحافظ على وصاياه ووصايا كل الشهداء الأبرار، ممن رافقوا أبو مرشد وعملوا معه، ومن سبقوه ومن لحقوا به".