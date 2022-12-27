ناشط مقدسي لـ"مراسلنا": "أرض الحمرا" مطمعا ً للاحتلال منذ أشهر وهناك وثائق تؤكد أحقية المقدسيين

أكد الناشط المقدسي يعقوب الرجبي من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، أن أرض الحمرا التي استولى عليها الاحتلال ومستوطنوه وأفرغوا الأرض من أهلها، وقاموا بإغلاق الطرق القريبة من المكان، مبيناً أنه منذ سنوات كانت هذه الأرض مملوكة لعائلة سمرين في سلوان، وأن الجماعات الاستيطانية مهدت لهذا الاستيلاء من خلال التحريض على ذلك منذ أشهر بغرض الاستيلاء عليها.

وأوضح الرجبي خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن هذه المنطقة تقع وسط بلدة سلوان وتبعد عن المسجد الأقصى 400 متر، وتؤدي لعين سلوان وقربها مسجد العين حيث استولى عليها المستوطنون الساعة ال7 صباحا، حيث أن المستوطنين وقوات الاحتلال اعتدت على المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين حيث وقعت العديد من الإصابات في صفوفهم.

وأشار إلى أن أرض الحمرا منذ وقت كبير كانت مصدر غذائي لأهالي سلوان، مشيراً إلى أن المستوطنين يدعون أن لهم حق في هذه الأرض بالرغم من أنها أرض وقفية مسيحية لأحد النصارى يدعي المستوطنون أنهم قاموا بشرائها.

وبين أن عائلة سمرين لديها عقد إيجار لأرض الحمرا بهدف الزراعة، مشدداً على أن عائلة سمرين موجودة في هذه الأرض منذ 70 عاماً، مشدداً على أن الاحتلال يستهدف الاستيلاء على كافة الأراضي في مدينة القدس وسلوان، تحت مزاعم عديدة وأهمها "أنها أرض توراتية".

ودعا المواطن الرجبي أهالي سلوان لضرورة المحافظة على الأراضي والسندات القانوية التي بحوزتهم لمواجهة مزاعم الاحتلال التي ترى أنها يهودية.