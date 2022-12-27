حالة الطقس اليوم وغدا- طقس فلسطين 12 يوم، ضرب منخفض ماطر عميق الأراضي الفلسطينية منذ مطلع الأسبوع الجاري، لكن وتيرته اشتدت منذ يوم أمس الاثنين، حيث سقطت الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق والرياح وانخفاض درجات الحرارة، وأدت إلى اغلاق عشرات المناطق والطرق في قطاع غزة، بينما تساقط البرد والثلج على شمال فلسطين المحتلة واكتست الكثير من المناطق باللون الأبيض، في إشارة إلى غزارة سقوط الثلوج على تلك المناطق، إلا أن المنخفض بدأ في الانحسار منذ صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، وأشرقت الشمس الت غابت ليومين كاملين تقريباً.

حالة الطقس في قطاع غزّة 2022

هدوء الأجواء نسبيا، دفع الناس في البحث عن حالة الطقس في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، حالة الطقس اليوم وغدا- طقس فلسطين 12 يوم، لأنّ أعمالهم تتوقت على حالة الطقس لاسيما أعمال البناء والطوبار، وكذلك البيع في الأسواق، والتوجه إلى المدارس والجامعات، إذ إن الكثير من الأسر منعت أبنائها من التوجه إلى المدرسة اليوم نظراً لسوء الطقس، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حالة الطقس في قطاع غزّة 2022، ليطلع عليه المهتمون وأصحاب الأعمال وأهالي الطلبة وغيرهم.







حالة الطقس في فلسطين الأيام القادمة

المنخفض العميق الذي ضرب قطاع غزة وفلسطين على وجه العموم، حالة الطقس في فلسطين الأيام القادمة، أدى إلى اغراق بعض الشوارع والمناطق بشكل كبير، وكذلك عمل على تعطل العديد من الأعمال لاسيما مهن البناء وأصحاب البسطات في الأسواق، وشل حركة الصيد في البحر بفعل الرياح وارتفاع الأمواج، التي قد تسبب الخطر على حياتهم في حال انقلب المركب في عرض البحر، وكذلك أدى إلى تعطل المسيرة التعليمية في البلاد، قبل أن ينحسر وتعود الحياة إلى طبيعتها.







أخبار الطقس في غزة الأيام القادمة

وعقب الاطلاع على صفحة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بعد الطلب الكبير على التعرف على، أخبار الطقس في غزة الأيام القادمة، حيث هذا اليوم يكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الاجواء الى الاستقرار في ساعات المساء ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج ، أما هذه الليلة يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج





اخبار طقس فلسطين لأسبوع

أما يوم غد الأربعاء وفق الأرصاد الجوية، اخبار طقس فلسطين لأسبوع، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويوم الخميس يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، حالة الطقس اليوم وغدا- طقس فلسطين 12 يوم.