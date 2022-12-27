ما حقيقة وفاة والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال ويكيبيديا.. وفاة والدة سفيان بوفال حقيقة أم إشاعة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده بوفاة والد نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال، المرأة التي كانت تحتفل مع ابنها في منافسات كأس العالم 2022، عندما يتأهل في المباريات إلى الأدوار المقبلة، حيث كانت تتوجه إلى المستطيل الأخضر لتهنئة فلذة كبدها، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ورواده ومشاهيره الذين أحبوا هذه اللفتة الجميلة من السيدة المغربية، إلا أن تجاول خبر وفاتها أشعرهم بالصدمة، كونها كانت قبل أيام قليلة تحتفل مع ولدها في الملاعب القطرية.

هل ماتت والد سفيان بوفال

انتشر خبر وفاة والد اللاعب المغربي سفيان بوفال على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ما حقيقة وفاة والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال ويكيبيديا.. وفاة والدة سفيان بوفال حقيقة أم إشاعة، حيث إن تلك السيدة لاقت شهرتها بعدما كانت تحتفل مع نجلها عقب فوزه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، إذ أحب جمهور السوشيال ميديا لفتتها تجاه ابنها، ويضع لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة الحقيقية عن، هل ماتت والد سفيان بوفال، لأن الخبر انتشر بشكل كبير.

بالامس كان بيرقص معاها وفرحان بالفوز..واليوم هي في ذمة الله ومكنش يعرف انها فرحة الوداع.. وفاة والده الاعب #سفيان_بوفال

.. رحمه الله عليها واموات المسلمين#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/6iaQUhzlDn — ســـــــندس❣️ (@sondos_09) December 26, 2022

والدة الدولي المغربي #سفيان_بوفال تصل الى باريس قادمة من الدوحة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها والتي كللت بالنجاح. pic.twitter.com/HPKuh6Yfre — Arryadia TV (@arryadiatv) December 26, 2022

حقيقة وفاة والدة اللاعب سفيان بوفال

تصدر خبر وفاة اللاعب المغربي سفيان بوفال مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية العربية والمحلية، حقيقة وفاة والدة اللاعب سفيان بوفال، إلا إنهم بدأوا بتداول الخبر دون التأكد رسميا من أقاربها أو عائلتها التي لم تصدر أي بيان رسمي جراء انتشار تلك الأخبار، إذ إنه عقب الاطلاع من مصادر مقربة من عائلة اللاعب، تبين أن الأخبار التي تحدثت عن وفاة والدة اللاعب المغربي الشهير سفيان بوفال هي شائعات ولا أساس لها من الصحة، ووفق ما أعلنت مصادر مقربة من اللاعب المغربي سفيان بوفال فإن والدته على قيد الحياة وبصحة جيدة، لتلجم كل ما تداول خبر وفاتها.

والدة "سفيان بوفال" حية ترزق وبصحة جيدة، الله ينتقم من أي إنسان معندوش شغل وهم في حياته لدرجة إزهاق أرواح الناس رغبة في بعض التفاعل. pic.twitter.com/qmaeSIL8Fc — MUÑECO. (@footballholic05) December 26, 2022

بعيد عن المحتوى

وفاة والدة الاعب المغربي سفيان بوفال

إنا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/e41g0Npgu1 — Clown 🤡 (@world_erorr) December 26, 2022

هل توفت والدة سفيان بوفال

وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ورواد السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، هل توفت والدة سفيان بوفال، خبر وفاة والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال التي كانت تشاركه فرحته في نهائيات كأس العالم في قطر 2022، إلا إن مصادر مقربة نفت الخبر، و أكدت أنه عار من الصحة، وهو ما دفع الآلاف منهم بتنديد نشر مثل هذه الأخبار الزائفة التي روجتها بعض المواقع الإخبارية، متسائلين عن الخلفية وراء نشر مثل الإشاعات في هذا الظرف بالذات، في الوقت الذي بصم فيه لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على مستوى راقي خلال مشاركتهم في مونديال قطر 2022، ما حقيقة وفاة والدة اللاعب المغربي سفيان بوفال ويكيبيديا.. وفاة والدة سفيان بوفال حقيقة أم إشاعة.