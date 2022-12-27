3 طرق لتبييض الأسنان.. تعرف عليها..!

يهتم الكثيرون بتبييض أسنانهم، حيث قد يصيبهم اصفرار الأسنان ما يجعلهم يشعرون بقلق وتوتر من الضحك في الصور الجماعية أو بين معارفك.

ونقدم لكم فيما يلي أهم الحلول السهلة والسريعة لإزالة اصفرار الأسنان في دقائق معدودة.

3 طرق سهلة لتبييض الأسنان

1- الماء الفوار

من المعروف أن الكولا والقهوة يتسببان في التصاق البروتينات والسكريات والكربوهيدرات بمينا الأسنان مما يسبب تراكمها واصفرارها، ويمكن إزالة هذا الاصفرار من خلال المضمضة بالماء الفوار.

2- مناديل البيروكسيد

يستخدم لتفتيح الأسنان وعليك بتجريب مناديل البيروكسيد المبللة، حيث يقوم البيروكسيد بتبييض المينا لمنع الاصفرار.

ومن الممكن فعل ذلك منزلياً من خلال نقع قطعة قطن في مادة بيروكسيد الهيدروجين أو "الماء الأكسجيني" ثم مسح الأسنان بها وتركها لمدة 30 ثانية ثم شطفها، ثم كرر التجربة مع بقية الأسنان.

كما يمكنك أيضاً تجربة مزيج بيروكسيد وغسول للفم، وهو تقليد شائع عبر "تيك توك" قبل الحفلات والمناسبات المهمة.

ويحذر الأطباء من استخدام هذا المحلول يومياً لأنه يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وجعل الأسنان أكثر حساسية، وحتى جعلها تبدو أكثر اصفرارًا بمرور الوقت، وفقاً للخبراء.

3- قشر الموز

يعمل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز في قشر الموز كعوامل تبييض طبيعية لتفكيك البقع.

ولإزالة الاصفرار عليك فرك الأسنان بالجزء الداخلي من قشر الموز لمدة دقيقتين، ثم غسل الأسنان بعدها بـ10 دقائق.