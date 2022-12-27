هيئة الأسرى : تدين اقتحام منزل رئيس نادي الأسير الفلسطيني  قدورة فارس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:19 ص
27 ديسمبر 2022
قدورة فارس.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27/12/2022، على اقتحام منزل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بلدة سلواد شرق رام الله .

وأوضحت الهيئة أن عملية اقتحام البيت تمت بطريقة وحشية ، حيث تعمد الجنود العبث بمحتويات المنزل وتخريب الأثاث، وتفتيشه بطريقة استفزازية .

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات والإجراءات اللا أخلاقية واللاإنسانية، تأتي في سياق همجية وعنصرية هذا الاحتلال، الذي يحاول التفرد والانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني .

يذكر أن بلدة سلواد تعرضت لاقتحام بشع ، حيث تم اعتقال 10 مواطنين كما تعرضت منازلهم جميعا للعبث والتخريب .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات