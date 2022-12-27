رسالة تشعل الحرب بين بنزيما وديشامب..!

أشعل كريم جزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، الأجواء مجددا بين لاعبه وديدييه ديشامب مدرب منتخب بلاده.

ويُشار إلى أنه كان ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد استبعد بنزيما من قائمة الديوك لكأس العالم 2022 قبل أيام من انطلاق البطولة بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

ونجح بنزيما في التعافي من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من ثمن النهائي، لكن المدرب قرر عدم ضم مهاجم ريال مدريد مجددا للقائمة رغم عدم ضم بديل له.

ونشر جزيري تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشعل فيها النيران المشتعلة في الأساس بين بنزيما وإدارة المنتخب الفرنسي.

وأشار، في تغريدته التي ألحق بها فيديوهات للفحوصات الطبية للاعب التي تؤكد تعافيه قبل ثمن نهائي المونديال، إلى عدة تفاصيل مثيرة، قائلاً: "لقد استشرت المتخصصين الذين أكدوا أنه بناء على تشخيص إصابة بنزيما فإنه كان بإمكانه اللحاق بدور الـ16.. على الأقل كان يمكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء".

ووجه وكيل بنزيما رسالة إلى مدرب فرنسا، ديشامب، قائلا: "لماذا طلبتم منه أن يرحل سريعا؟".

وكان بنزيما عبر عن حزنه وغضب بسبب عدم دعوته من قبل ديشامب لدعم فرنسا في المراحل الحاسمة من كأس العالم 2022، من خلال الإعلان عن اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي عقب خسارة فرنسا نهائي البطولة.

علماً بأن بنزيما بقي على مدار 6 سنوات ما بين 2015 و2021 بعيداً عن المنتخب الفرنسي بسبب خلافات مع المدرب ديشامب أيضاً كانت متعلقة بتورط لاعب ريال مدريد في قضية ابتزاز لزميله ماتيو فالبوينا تمت تبرئته منها نهائياً.