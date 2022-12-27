اليوم.. الذكـــرى الـ14 لحـــرب 2008-2009

يحيي الشعب الفلسطيني اليوم، الثلاثاء 27-12-2022، الذكرى الـ14 لحرب عام 2008-2009 التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي بدأت بسلسلة غارات واسعة وضربة مباغتة طالت العديد من الأهداف المدنية والمراكز الأمنية، ما أسفر عن المئات من الشهداء والجرحى.

ويُشار إلى أنه استمرت الحرب التي بدأت بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018، على مدى 22 يوماً متواصلاً حيث استخدم الاحتلال مختلف أنواع الأسلحة والطائرات الحربية والأسلحة المحرمة الدولية.

واستشهد خلال الحرب 1420 فلسطينيا تقريباً، ودمر ما يزيد على الـ8000 منزل تدميراً كليا وجزئيا، وتسببت بتشريد ما يزيد على نصف المليون فلسطيني.

في أعقاب هذه الحرب المدمرة والهمجية، صدر تقرير ريتشارد غولدستون، الذي أظهر ارتكاب جيش الاحتلال خلال عدوانه جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة.