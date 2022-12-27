بعد استئناف "البريميرليغ".. من هو هداف الدوري الإنجليزي؟

استأنف الدوري الإنجليزي مشواره، بعدما توقف لما يقارب الشهر بسبب منافسات كأس العالم 2022، إذ أقيمت يوم أمس الاثنين 7 مباريات ضمن الجولة الـ 17 للبريميرليغ.

ومع احتدام الصراع على لقب هدّاف البطولة، لاسيما بين نجم توتنهام هاري كين، ونجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، الذي يسبق الأول بـ 5 أهداف حتى الجولة الماضية، لكن هناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، أبرزهم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

وفي التفاصيل، فقد تمكن كين من تقليص الفارق بينه وبين هالاند، في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله في مباراة اليوم ضد برنتفورد.

وتعادل برنتفورد مع نظيره توتنهام بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهما الاثنين، وأحرز كين هدف تقليص الفارق للسبيرز في الدقيقة 65.

وبهذا الهدف رفع هاري كين رصيده من الأهداف إلى الـ 13، ليواصل مطاردته لإيرلينغ هالاند، متصدر الترتيب برصيد 18 هدفا.

فيما يأتي إيفان توني في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

و رفع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رصيده من الأهداف هذا الموسم من البطولة إلى 7 أهداف، عقب تسجيله الهدف الأول لصالح فريقه، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، أمام أستون فيلا.

ووفق ما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن محمد صلاح (125 هدفا و50 تمريرة حاسمة) أصبح ثاني لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا ويصنع 50 هدفا في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول بعد الأسطورة ستيفن جيرارد (120 هدفا و 92 تمريرة حاسمة)

إليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023:

1-إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي 18

2-هاري كين - توتنهام 13

3- إيفان توني - برينتفورد 11

4- ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 10

=5- رودريجو - ليدز يونايتد 9

=5- ميجيل ألميرون - نيوكاسل 9

=7- لياندرو تروسارد - برايتون 7

=7- فيل فودين - مانشستر سيتي 7

=7- روبيرتو فيرمينو - ليفربول 7

=7-جيمس ماديسون - ليستر سيتي 7

=7 - محمد صلاح - ليفربول 7

=12- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 6

=12- ويلفريد زاها - كريستال بالاس 6

=12 هارفي بارنز - ليستر سيتي 6

=12 مارتن أوديجارد -أرسنال 6