"عاصفة القرن" تفتك بنيويورك وتُخلف قتلى وبايدن يعلن حالة الطوارئ

حالة الطوارئ ستكون عنوان الأيام المقبلة في ولاية نيويورك، إثر تعرضها إلى عاصفة شتوية عنيفة ومديرة، اجتاحت البلاد منذ 4 أيام على التوالي.

وأعلن الرئيس جو بادين رسميا، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، عن حالة الطوارئ في نيويورك إثر العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" التي تضرب البلاد، والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري.

وأسفرت العاصفة الشتوية المدمرة عن وفاة 27 شخصاً في نيويورك منذ يوم أمس الاثنين، بينما تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة في شتى الولايات المتحدة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

ووجهت حاكمة نيويورك كاثي هوشول تحذيراً إلى مواطنيها قائلة: "بالرغم من أن العاصفة تضعف، إلا أننا لم نخرج من المأزق بعد"، مضيفة "لا تجازف. ابق في المنزل، ابق بعيدا عن الطرقات، ابق آمنا".