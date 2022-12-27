هزة أرضية شديدة تضرب سيناء و صداها يصل للقاهرة

تعرضت منطقة الطور في محافظة جنوب سيناء المصرية، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إلى هزة أرضية قوية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر.

وكانت الهزة الأرضية على عمق 9.61 كم، عند خط عرض (28.04 شمالا)، وخط طول (33.48 شرقا)، وأكد عدد من المواطنين في بعض المحافظات المصرية بما فيها العاصمة القاهرة، الشعور بالهزة الأرضية.

وسجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور، في (02:11:02 صباحا بالتوقيت المحلي 24:11 بتوقيت غرينتش).

وأشارت الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل، إلى أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.