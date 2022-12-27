الطقس اليوم: فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة واستقرار الأجواء في ساعات المساء

توقعت دائرة الأرصاد الجية، اليوم الثلاثاء2022-12-27، أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الاجواء الى الاستقرار في ساعات المساء ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: 2022-12-28

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .