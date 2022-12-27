سرايا القدس-مجموعات جبع: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال ويفجرون عدد من العبوات الناسفة بها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:14 ص
27 ديسمبر 2022
مجموعات جبع سرايا القدس.jpg
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أعلنت سرايا الدقس مجموعات جبع، اليوم الثلاثاء 27-12-2022، أن مجاهدوها خاضوا فجر اليوم اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت سرايا القدس-  مجموعات جبع في بلاغ عسكري :"بعون الله وقوته خاضت سرايا القدس مجموعات جبع في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء".

وأضافت :"تصدى مجاهدونا  للقوات المقتحمة وقاموا بالاشتباك مع القوات المقتحمة للبلدة وتفجير عدة عبوات ناسفة".

وإليكم نص البيان:


سرايا القدس  مجموعات جبع 

بعون الله وقوته خاضت سرايا القدس مجموعات جبع في هذه اللحظات اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء.

حيث تصدى مجاهدونا  للقوات المقتحمة وقاموا بالاشتباك مع القوات المقتحمة للبلدة وتفجير عدة عبوات ناسفة .

سرايا القدس مجموعات جبع
الثلاثاء  27 ديسمبر 2022

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