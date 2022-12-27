سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في مصر| اسعار الذهب لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في مصر، يبحث الكثير من المتابعين في مصر عن أسعار الذهب من العيار 24 و 21، في التعاملات الصباحية اليوم، حيث حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على مستواه خلال مستهل تداولات اليوم، وسط توقعات بارتفاع المعدن النفيس عالميا لمستويات قياسية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ثبت سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تداولات صباح الثلاثاء عند مستوى 1885.75 جنيه للشراء، و1914.25 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة لتداول المعدن النفيس إلكترونياً.

وحافظ سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال مستهل تداولات اليوم عند مستوى 1414.25 جنيه للشراء، و1435.75 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1650 جنيها للشراء و1675 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم نحو 14650 جنيها.

وجاء سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 14595 جنيها .