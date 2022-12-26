اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 27-12-2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الذهب من العيارات المختلفة في الأردن، كما جاءت في التداولات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في الاردن اليوم

شهدت أسعار الذهب استقراراً اليوم في الأردن 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رغم توقعات صعود المعدن النفيس عالمياً، لمستويات قياسية في 2023.

سعر الذهب في الأردن اليوم

و ثبت سعر غرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم الإثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند مستوى 41.04 دينار (57.86 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب "gold-price-today".

و استقر سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن عند نفس مستواه السابق مسجلا 35.91 دينار (50.63 دولار) أي نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 30.78 دينار (43.40 دولار) مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 287.3 دينار (405.04 دولار).

و بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1276 دينارا (1800 دولار).