سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الثلاثاء 27-12-2022

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، يحظى سعر صرف الدولار في لبنان باهتمام واسع من قبل اللبنانيين، و خصوصاً التجار و أصحاب المال و الأعمال، حيث يبحث هؤلاء بشكل يومي عن أحدث أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية، و ذلك ما دفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لكتابة هذه المقالة، و التي يرصد فيها أسعار الدولار في بنوك لبنان و السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم

واصل سعر صرف الدولار اليوم في لبنان ارتفاعه اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أمام الليرة اللبنانية ليسجل رقما قياسيا لدى السوق السوداء "غير الرسمية".

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

و بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 46300 ليرة للشراء، و46400 ليرة للبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد أغلق مساء أمس على تسعيرة تراوحت بين 46200 ليرة للشراء، و46300 ليرة للبيع، أمس بحسب موقع "لبنان 24".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم في الصرافات

وعلى منصة صيرفة بلغ سعر الدولار 30600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وللتحويلات سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.