اعتقال فتيين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، فتيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر صحفية مقدسية:" إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين مدحت زاهدة ومحمد سمرين، بعد مداهمة منزلي ذويهما في بلدة سلون".

وفجر اليوم، شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات بعدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، عُرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس: المحرر عبد الميثلوني والمحرر يزن لحلوح من جنين، والمحرر شادي صبوح من نابلس، أما القدس عرف منها عصام عماد عطون و موسى زياد عطون ومحمد علي عطون.