بالصور بـ "دلو بلاستيكي".. فقراء غزة يواجهون رعب المنخفض الجوي

في بيوت تفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية، استقبل المئات من المواطنين في قطاع غزة فصل الشتاء و المنخفضات الجوية القوية التي ضربت القطاع، و اغرقته بمياه الأمطار، عبثاً يحاولون جرف ما تسرب من مياه الأمطار الى بيوتهم المتهالكة، و ذات الجدران و الأسقف المهترئة.

فقد تسبب المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب البلاد بخسائر مادية و بشرية كبيرة، حيث توفي مواطن و أصيب آخرين، في حين تلقى الكثير من أصحاب المشاريع و خصوصاً الزراعية و مزارع الدواجن ضربات اقتصادية فادحة، كل هذا يأتي في ظل استمرار حالات الفقر و البطالة و عدم توفير المساعدات اللازمة للكثير من العائلات الفقيرة، و مد يد العون لهم لترميم منازلهم التي لا يستطيعون العيش فيها في الصيف و لا في الشتاء.

اسقف معدنية مهترئة

منذ أن بدأت الأمطار بالسقوط، لا تغمض عيني المواطنة أم إبراهيم، و هي تراقب تسريب المياه من ألواح الاسبست الذي يغطي منزلها، جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت في ظل المنخفض القوي الذي ضرب البلاد.

ام إبراهيم واحدة من مئات العائلات الفقيرة في قطاع غزة، و التي تعجز عن حماية منازلها ذات الأسقف المتهالكة في فصل الشتاء.

و تقول أم إبراهيم لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنها تضطر لوضع الأواني البلاستيكية من الحجم الكبير في باحات المنزل خاصة تحت الثقوب التي تتسرب منها مياه الأمطار.

امطار الخير و لكن..!!

يقول المواطن أبو ياسر: "على الرغم من أن فصل الشتاء فصل الخير و البركة و نعمة من الله تعالى، إلا أنني اخشى قدومه بسبب المعاناة اليومية لأفراد عائلتي بسبب عدم ملائمة منزلي لسقوط أمطار، كما أن ساحته مفتوحة و أخشى على أطفالي من البرد القارص".

و يضيف: "في كل موسم شتاء أقوم بشراء بعض امتار النيلون لوضعه على سقف المنزل، لتحميه من تسرب المياه، و لكن النيلون لا يمنع انسياب المياه الى البيت، و لا سيما أن سطح المنزل من الاسبست القديم".

و دعا أبو ياسر وزارة التنمية و المؤسسات الأهلية لمد يد العون له و للعائلات المستورة من خلال ترميم منازلهم، حتى يتمكنوا من العيش بأمان في الشتاء و الصيف.

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت تحدثت في تصريح لها اليوم حول إجراءات وزارتها لمساعدة المتضررين من آثار المنخفض، مشيرة الى أن طواقم الوزارة في الميدان، و هي تقوم حالياً بحصر كل الاسر المتضررة من المنخفض الجوي و تقدم ما يلزم لها.

و لفتت الى أن هناك لجان طوارئ للشتاء منعقدة حالياً لبحث تداعيات المنخفض الجوي".

و أضافت: "نحاول حصر جميع الأسر المتضررة مع المؤسسات المختصة و تقديم ما يلزم لها، الا أنها أكدت بأن ملف ترميم المنازل متوقف حالياً".

وبدأ منخفض جوي بالتأثير على الأراضي الفلسطينية، السبت، و وصل ذروته اليوم الإثنين، و من المتوقع أن ينحسر يوم غدٍ الثلاثاء.

و كان الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل أكد أن حصيلة المنخفض الجوي منذ بدايته حتى ساعات صباح اليوم وفاة مواطن جراء تماس كهربائي وعدة إصابات نتيجة تطاير الألواح ، بالإضافة إلى إنقاذ عدة عائلات بعد انغمار منازلهم ، والسيطرة على حريق كبير في رفح جنوب القطاع .

وقال بصل ، إنه ومنذ بداية الحديث عن المنخفض الجوي اجتمعت خلية الأزمة التابعة للدفاع المدني وأعلنت حالة الطوارئ ورفعت الجهوزية القصوى ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني تعامل منذ بداية المنخفض مع 115 مهمة تنوعت بين سحب مياه من داخل منازل ، بالإضافة إلى سحب سيارات من الطريق العام نتيجة ارتفاع منسوب المياه وخاصة في منطقة الجنوب ودير البلح .





















