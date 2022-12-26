مقاومون يستهدفون نقطة عسكرية للاحتلال غرب رام الله بعبوة ناسفة

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين26/12/2022م، نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة دوليف غرب محافظة رام الله.

وقالت مصادر محلية:" إن مقاومون استهدفوا بعبوة ناسفة محلية الصنع " كوع " نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة دوليف غرب محافظة رام الله والبيرة".

وتشهد عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في مدن الضفة والقدس، ارتفاعاً كبيراً في معدلاتها خاصة خلال الأيام السابقة، وذلك رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

يذكر أن عمليات إطلاق النارضد قوات الاحتلال تنفذها الكتائب والمجموعات التي تتشكل في الضفة الغربية، والمعروفة بكتائب سرايا القدس، وأبرزهما كتيبتي جنين ونابلس"، بالإضافة لمجموعات عرين الأسود في نابلس.