"الدفاع المدني بغزة" يتعامل مع (187) مهمة خلال المنخفض الجوي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، حصيلة المهام التي نفذتها وتعاملت معها طواقمها خلال المنخفض الجوي منذ مساء السبت الماضي وحتى مساء الإثنين.

وقالت المديرية العامة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن طواقهما نفذت (187) مهمة خلال المنخفض الجوي منذ مساء السبت الماضي وحتى مساء الإثنين، وهي على النحو التالي : (8) جولات تفقدية، (88) شفط مياه متجمعة، (15) سحب مركبات، (18) تعامل مع حرائق، (4) إخلاء مواطنين، (13) إسعاف مواطنين، (10) إزالة أشجار،(31) تأمين منازل".

وأكدت المديرية العامة أن أطقم الدفاع المدني في حالة استنفار وتأهب للتعامل مع أي طارئ، داعية المواطنين في حال الاحتياج للمساعدة الاتصال عبر الرقم المجاني (102).

وتأثرت البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، شهد فيه قطاع غزة هطول زخم عالي من الأمطار في بعض الأحيان، أدى لغرق العديد من المنازل والمناطق السكنية، أعلنت عن أثره وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، تعليق الدراسة لليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال، بعد توصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس.