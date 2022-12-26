سيول و انهيارات ترابية جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت في الأردن

أغلقت السيول التي حدثت بفعل الأمطار الغزيرة في الأردن، الاثنين، طرق رئيسية في البلاد، كما أدت لانهيارات ترابية وصخرية في مناطق متفرقة من المملكة.

و أوضحت مديرية الأمن العام في المملكة أن معظم المناطق شهدت تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية، والوسطى".

و أشارت المديرية في بيان لها الى أن الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما في البحر الميت نتيجة للأمطار.

و بينت بأنه تم اغلاق طريق وادي القمر في الرصيفة، وطريق البوتاس باتجاه غور الصافي (وسط) احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

أكدت المديرية على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة".