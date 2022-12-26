مصرع 48 شخصاً في العواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة

تسببت الحوادث التي نتجت عن الطقس السيء والعواصف الثلجية في الولايات المتحدة في مصرع نحو 48 شخصاً على الأقل، وفقاً للسلطات الأمريكية.

و أوضحت السلطات بأن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد "ارتفعت إلى 48 قتيلا على الأقل".

و أفادت وكالة "اسوشييتد برس" بأن المناطق الغربية لولاية نيويورك سجلت وحدها "27 قتيلا" على خلفية الطقس السيء.

و لفتت الى أن جثث الضحايا تم العثور عليها في سياراتهم و منازلهم، مشيرة الى أن عدداً من الضحايا لقوا حتفهم اثناء محاولات تجريف الثلوج.

وتسبب العاصفة الثلجية التي تضرب نيويورك منذ الجمعة الماضية في شل حركة الطرق وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وعرقلة عمل طواقم الإنقاذ واستجابة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.