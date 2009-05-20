جمعية واعد للأسرى تدين قرار منح المواطنة الايطالية للجندي جلعاد شاليط

فلسطين اليوم-غزة

أدانت جمعية واعد للأسرى والمحررين القرار المجحف القاضي بمنح المواطنة الإيطالية للجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط ,معتبرا أن ذلك يأتي من باب الإصرار الدولي على التعامل مع قضية أسرانا الأحرار بسياسة الكيل بمكيالين.

وأكدت جمعية واعد ان القضية ستبقى قضية طاهرة وسيبقى أسرانا عنوان شرف فلسطين،مطالبا الشعب الايطالي بتوضيح موقفه من هذا القرار الظالم، ففي الوقت الذي تأتي فيه قوافل فك الحصار من روما، تطل علينا هذه القرارات من نفس البلد أيضا.

واعتبرت جمعية واعد ان ما تمر به القضية الفلسطينية نتيجة للتقصير العربي والمحلي في طرح قضية الأسرى والدفاع عنها.