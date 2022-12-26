راصد جوي: المنخفض الجوي ينحسر غداً الثلاثاء و لا منخفضات جديدة حتى الخميس القادم

توقع الراصد الجوي يوسف أسعد أن ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء.

و أوضح أبو أسعد في حديث لـ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية مساء اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 بأن الجو سيشهد استقراراً يوم غدٍ الثلاثاء، مشيراً الى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق، و يبقى الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً.

و بحسب الراصد الجوي، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتميل الاجواء الى الاستقرار تدريجياً في ساعات المساء.

و حول إمكانية تشكل منخفض جوي جديد، أشار أبو أسعد الى أن الأجواء خلال الأيام المقبلة ستكون غائمة جزئياً، و باردة لكن لا يلوح في الأفق منخفضات جوية جديدة حتى يوم الخميس من الأسبوع القادم.

و تشهد البلاد منخفضاً جوياً عميقاً منذ يومين، حيث سقطت أمطار غزيرة على جميع مناطق الوطن.