د.القططي: اتفاقيات التطبيع ستبقى داخل القصور الحاكمة...والعام القادم سيحمل في باطنه تقدماً لخيار المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، مساء اليوم الاثنين 26/12/2022م، أن حركة الجهاد الإسلامي تطبق استراتيجية المشاغلة في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وتعمل على تحويل المقاومة المسلحة من حالة تنظيمية نخبوية إلى حالة شعبية ينضم إليها كل الشعب الفلسطيني.

وقال القططي في لقاء متلفز عبر "قناة فلسطين اليوم":" إن بناء المشروع الوطني لن يتم إلا بالمقاومة المسلحة وتكاتف الأيدي"، مشدداً على أن اتفاقيات التطبيع ستبقى داخل القصور الحاكمة في الدول العربية ولن تجري إلى الشعوب

وأضاف:" العام القادم سيحمل في باطنه تقدم خيار المقاومة ويزيد من قوة الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن قطاع غزة المقاوم قدم نموذجا يحتذى به خلال الانتفاضة الثانية

وشدد على أن أي خلاف مع أي فصيل فلسطيني يحل عن طريق النقاش السياسي.

وحول نهج السلطة القائم، أكد د. وليد القططي، أن السلطة مرتبطة وظيفيا بالاحتلال ولن تغير من طبيعتها بتلك السهولة، مشدداً على أن لا خيار أمام الاحتلال بمقاسمة الشعب الفلسطيني للأرض والمقدسات