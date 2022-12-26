الإعلامي الحكومي: غداً دوام طبيعي في المدارس ولا صحة للتعطيل بفعل المنخفض الجوي

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الإثنين، تعطيل الدوام المدرسي ليوم غدٍ الثلاثاء بفعل المنخفض الجوي.

وأكد الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي:" انتظام العملية التعليمية يوم غدٍ الثلاثاء في كافة المدارس والجامعات".

وتأثرت البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، شهد فيه قطاع غزة هطول زخم عالي من الأمطار في بعض الأحيان، أدى لغرق العديد من المنازل والمناطق السكنية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أعلنت أمس الأحد، تعليق الدراسة لليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022 في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث ورياض الأطفال، بعد توصيات لجنة الطوارئ بخصوص ظروف الطقس.