جامعة الدول العربية: الاحتلال أعدم 223 فلسطينيا ميدانيا منذ بداية العام 2022

استنكرت جامعة الدول العربية التصعيد "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته و مقدساته ، مشيرة إلى استشهاد 223 فلسطينيا في إعدامات ميدانية وعمليات قتل متعمدة منذ بداية عام 2022.

و في تصريح له على هامش الاجتماع 109 للمراقبين العرب لشؤون فلسطين ، أشار السفير سعيد أبو علي ، الأمين العام المساعد ورئيس دائرة شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، إلى "الزيادة الملحوظة في عدد الأسرى والأراضي العربية المحتلة". ممارساتهم ، بما في ذلك الإهمال الطبي ، الذي يمثل أداة للقتل ".

وأضاف: "تحت حماية قوات الاحتلال ، تتبع إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة التهجير القسري من خلال هدم المنازل ، وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحام الحرم الإبراهيمي الأقصى المبارك".

و رحب أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى يونيو 2026، مشيرا إلى أنها تمثل عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما جدد ترحيبه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيا إلى سرعة تنفيذ القرار.