الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "كريات أربع" بالخليل محمد الجعبري

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين26/12/2022م، هدم منزل محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" بالخليل.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فأن الجيش "الإسرائيلي" قرر هدم منزل محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" بالخليل، الذي قتل فيها مستوطنًا وأصيب آخرون، في 29 أكتوبر الماضي.

واستشهد محمد كامل الجعبري بعد تنفيذه عملية إطلاق نار، في أكتوبر الماضي، عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

والشهيد الجعبري (35 عامًا)، من سكان مدينة الخليل، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، وعمل مُدرسًا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل. وشقيقه الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وكان محكومًا بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.



