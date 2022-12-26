بدران: الاعتقال السياسي في الضفة "جريمة تهدد النسيج الاجتماعي

اعتبر حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ضد المواطنين "جريمة ما زالت متواصلة"، تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية، بعدما طالت مختلف فئات شعبنا وفصائله.

وقال القيادي في حماس، بدران: إن "أجهزة الامنية في الضفة ما زالت تعتقل العشرات من أبناء شعبنا في سجونها بحجج أمنية واهية، وبتهم ملفقة".

وأضاف أن السلطة تهدف من وراء عمليات الاعتقال هو انتزاع اعترافات لا أساس لها من الصحة، خدمة لمشروع التنسيق الأمني، مشيرًا إلى أنه من بين المعقلين السياسيين المقاومان مصعب اشتية وعميد طبيلة، المعتقلان منذ 100 يوم برغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما.

وأكد بدران، على أن هذه السياسة مستمرة تصاعدت مؤخراً بالتزامن مع تصاعد المقاومة ضد الاحتلال.

ودعا القيادي في حماس، إلى ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي للأبد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة في سجون السلطة.

كما ودعا بدران، المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية.

وشدّد على أن اشتداد الهجمة الصهيونية على الشعب الفلسطيني يتطلب درعا حاميا ويدا مساندة، لا يدا تطعنه وتكشف ظهره للمحتل.