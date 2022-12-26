وفد من "الجهاد" يزور عوائل الشهداء صبح ومساد في جنين

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، عوائل الشهداء المجاهدين أسامة صبح وأحمد مساد ويوسف صبح من شهداء كتيبة جنين - سرايا القدس وأشبال الجهاد، في بلدة برقين غرب جنين.

وترأس الوفد القيادي الشيخ خالد أبو زينة "أبو صالح"، وعدداً من الأخوة المحررين، وكانت في استقبالهم ذوي الشهداء مرحبين بهذه الزيارة الكريمة لبيوت الشهداء.

ونقل القيادي أبو صالح رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة وتحياته لهذه العوائل المجاهدة التي قدمت أبناءها على طريق القدس.

وأكد القيادي أبو زينة استمرار المساعي المبذولة التي تقودها الحركة بكل السبل والوسائل لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في جريمة حرب مستمرة بحق الشهداء.

وتأتي هذه الزيارات التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي في إطار الوقوف مع أبناء شعبنا وأهالي الشهداء ومساندتهم، وتكريماً لتضحياتهم على طريق حرية شعبنا وكرامته.

يشار إلى أن الشهيد أحمد مساد ارتقى برصاص الاحتلال في 26 إبريل الماضي، واستشهد أسامة صبح في 26 سبتمبر 2021م، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، وارتقى الشهيد يوسف صبح خلال اقتحام قوات الاحتلال في 26 سبتمبر 2021م، وجميعهم من شهداء بلدة برقين قضاء جنين.