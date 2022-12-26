الجيش الروسي يدمر راجمتان "هيمارس" ونظام مدفعي امريكي بأوكرانيا

دمرت وحدات من الجيش الروسي في الساعات الماضية القليلة ورشة إصلاح أسلحة أوكرانية كانت بها راجمتان "هيمارس"، وكذلك نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، في إطار العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الروسية دمرت مجموعة استطلاع تخريبية وطاقم هاون تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وحيّدت القوات الروسية أكثر من 40 جندي اوكراني، في دونيتسك.

وفي منطقة كراماتورسك، دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة إصلاح لأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية، كان بها إلى جانب راجمتي "هيمارس"، راجمتان من طراز "غفوزديكا" وخمسة من طراز "دي-30".

وقصفت القوات المسلحة الروسية، موقع قيادة لواء الهجوم رقم 80 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كراماتورسك، فيما هاجمت جمهورية دونيتسك الشعبية، بالمدفعية نقاط الانتشار المؤقت للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الاوكرانية والمرتزقة.