داخلية غزة تتراجع عن قراراها بمنع إقامة حفلات أفراح في الشوارع وتدرج شروط

تراجعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن قرارها السابق بمنع إقامة حفلات الأفراج في الشوارع العامة.

وأدرجت الداخلية بغزة، شروطًا على إقامة هذه الحافلات. وهي:

أولا: خفض الصوت بما لا يتجاوز محيط الحفل فقط.

ثانيا: إنهاء الحفل في تمام الساعة 11:30 مساء في التوقيت الصيفي، والساعة 10 مساء في التوقيت الشتوي.

ثالثا: حصول العريس على تصريح من أقرب مركز شرطة لمكان سكنه، يلتزم ويتعهد بموجبه بعدم إغلاق الشوارع الرئيسية أو الشوارع ذات المسار الواحد.

وفي نوفمبر الماضي، قررت الداخلية منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة.

واقتصرت الحفلات على الصالات والأماكن المغلقة، وذلك تنفيذاً للقرار الحكومي بالخصوص.