جيش الاحتلال تسبب في غمر 300 دونم زراعي في خان يونس ودير البلح

تسبب فتح جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، للعبارات والسدود شرق مدينتي خان يونس ودير البلح في غمر 300 دونم زراعية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، في تصريح صحفي، إن "الاحتلال يستمر في فتح السدود والعبارات بشكل متعمد يهدف إلى ضرب القطاع الزراعي، وإلحاق ضرر مباشر بأراضي المزارعين".

واعتبر العمصي، ذلك "جريمة تستدعي وقفة جادة من الجهات الحقوقية الدولية".

وذكر المسؤول، أن فتح جيش الاحتلال للعبارات قد أغرق الأراضي الزراعية بملايين الأكواب من المياه، مما أدى لتدمير محاصيل المزارعين وإحداث تلف في أخرى، إضافة لإحداث أضرار بالثروة الحيوانية للمربين.

ولفت إلى أن "متوسط الخسارة السنوية للمزارعين تبلغ مليون ونصف المليون دولار".