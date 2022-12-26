داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء جديد للمسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/41) هنـــــــا. وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/50) هنـــــا.

ودعت ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى انه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وطالبت من المسافرين ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.