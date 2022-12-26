112 مهمة مختلفة للدفاع المدني في غزة منذ بدء المنخفض الحالي

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة 112 مهمة مختلفة، منذ بدء المنخفض الجوي مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين.

وتركزت طبيعة الحوادث الناتجة عن المنخفض الجوي، في تجمعات مياه الأمطار، وتطاير ألواح معدنية عن أسطح بعض المنازل، وسقوط أشجار، وسحب سيارات عالقة، وحرائق.

وأوضح تقرير صادر عن العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ أجرت 8 جولات تفقدية لمناطق تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذها 54 مهمة شفط مياه من منازل وأبنية ومدارس ومستشفيات وتجمعات مياه مغلقة.

وأشار التقرير إلى أن فرق الإنقاذ عملت على سحب 13 سيارة لمواطنين علقت في تجمع لمياه الأمطار، كما عملت على تأمين 11 منازل تعرضت جدرانها للتشقق وسقوط أجزاء منها، وأزالت شجرتين سقطتا على الطرق وكانت تعيق حركة المرور.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت 12 حرائق، فيما نقلت طواقم الإسعاف 9 مواطنين للمستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، كما نفذت 3 مهام لإخراج عاقين جراء الأمطار.

وكان اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني أوعز للجان العاملة الفرعية في جميع المحافظات بالانعقاد الدائم، وإجراء تقييم مستمر لحالة المنخفض، وتنفيذ جولات تفقدية للمناطق والشوارع المعرضة لغمر مياه الأمطار.