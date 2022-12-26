هل بسكويت أوريو حرام أم حلال.. هل يحتوي بسكويت الأوريو على دهن الخنزير، تصدر منتخ بسكويت أوريو الشهير في الأسواق الفلسطينية والعربية محركات البحث، بعدما أشعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث دار تساؤل كبير حول أن هذا المنتج حرام أم حلال، إذ تداول البعض أنه يحتوي على شحم خنزير وهو ما أثار التساؤل والاستياء، وبدأت الناس تبحث عن حقيقة احتواء هذا المنتج على شحم خنزير من عدمه، إذ إنه إذ كان لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية فإن المسلمين لن يتناولوه مجدداً، لأنهم يدخلون في أمور الحرام التي تغضب الله عز وجل.

هل يحتوي الأوريو على دهن الخنزير

الضجة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، هل بسكويت أوريو حرام أم حلال.. هل يحتوي بسكويت الأوريو على دهن الخنزير، أثارت قلق المسلمين أجمع من أن هذا المنتج اللذيذ الذي يتناوله الكبار قبل الصغار في الوطن العربي والعالم، يحتوي على شحم خنزير وهو مناف للشريعة الإسلامية، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، هل يحتوي الأوريو على دهن الخنزير، حيث أظهر مقطع فيديو أن هذا المنتج اللذيذ يحتوي على شحم الخنزير، وأن تناوله حرام شرعاً.

هل يوجد دهن خنزير في اوريو

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومختصو السوشيال ميديا، الإجابة عن سؤال، هل يوجد دهن خنزير في اوريو، كما نشر مديرو منظمات صحة في بعض البلدان العربية أن منتج بسكويت أورويو يحتوي على دهن الخنزير وفق خلاصة الفحوصات التي أجرتها بلادهم على المنتج اللذيذ الذي يحتوي على كريمة، ويتناوله معظم الناس، حيث تواصلت منظمة الصحة في الجزائر مع الشركة الفرنسية المصنعة للمنتج لتتأكد من خلو منتج الأوريو من شحم الخنزير من عدمه.

بسكويت #أوريو الفرنسي الذي يتم توزيعه على معظم دولنا العربية والإسلامية يحتوي على دهون مشتقة من شحم الخنزير، والشركة الفرنسية المصنعة لا تخجل من التصريح بذلك عبر موقعها الرسمي، وأطفال المسلمين طايحين فيه بقوة للأسف الشديد.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه789 pic.twitter.com/KJb4qPP2Tp — وسام العامري (@wesamalamery) December 25, 2022

هل بسكويت أوريو حلال

وبعد أن تواصل المختصون مع الشركة الفرنسية المصنعة لبسكويت أوريو، هل بسكويت أوريو حلال، ردت الشركة عبر ايميل رسمي، بأن لا تأخذ بعين الاعتبار كلمة "حلال" في منتجاتها، وأكدت أن كلمة غير حلال مسجلة عبر موقع الرسمي، وهو ما دفع عدة دول لفحص منتج أوريو لإمكانية خلو شحم الخنزير من عدمه، حيث تبين أنه يحتوي على شحم الخنزير ونسبة من الكحوليات.

Oreoبسكويت اوريو تحتوي مواد خنزير وكحول pic.twitter.com/I03Pt8xYxi — alhakika الحقيقة (@Hi97465112) December 25, 2022

منذ عام 1912

يتناول العالم أكثر من 500 مليار قطعة بسكويت من أوريو .

حتى أستيقظ المسلمين على تغريدة مقتضبة على الحساب الرسمي لأوريو على تويتر وفيها بأن منتجاتها لا تناسب الشريعة الإسلامية، وليست حلالًا.....!!

انشر لتعم الفائدة pic.twitter.com/1IJFF81TIM — علي الفيتوري (@lyalfytwry2) December 24, 2022

هل بسكويت أوريو حرام

وبعد أن ظهرت نتائج فحص أوريو، هل بسكويت أوريو حلال، أثار الخبر استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المسلمين منهم، لأن تناول منتجات تحتوي على مواد كحولية وشحم خنزير تعتبر حرام شرعا في الشريعة الإسلامية وديننا الإسلامي، حيث دعا هؤلاء إلى مقاطعة منتج أوريو والمنتجات الفرنسية على وجه العموم، حيث إن منتج أوريو يوزع حول العالم العربي والإسلامي، والعالم أجمع، هل بسكويت أوريو حرام أم حلال.. هل يحتوي بسكويت الأوريو على دهن الخنزير.