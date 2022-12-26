متطرفون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

سيواصل المتطرفون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين 26/12/2022 ، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات مزورةٍ حول الهيكل المزعوم، ضمن طقوس عيد "الحانوكاه" اليهودي، وفقا للأوقاف الإسلامية بالقدس .

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس ومن أراضي الـ48 للأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، وتمنع دخول بعض الشبان.

ويشار إلى أن المسجد الأقصى ، يتعرض لسلسلة من الاقتحامات فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعادات عن المسجد.



