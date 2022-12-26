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بالفيديو
فيديو : مخيم الشاطئ غرب غزة يغرق
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:54 ص
26 ديسمبر 2022
فيديو : مخيم الشاطئ يغرق
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