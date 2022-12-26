الدفاع المدني: وفاة وإصابات وغرق منازل وحريق برفح حصيلة المنخفض منذ بدايته

أكد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل اليوم الاثنين 26/12/2022 ، أن حصيلة المنخفض الجوي منذ بدايته حتى ساعات صباح اليوم وفاة مواطن جراء تماس كهربائي وعدة إصابات نتيجة تطاير الألواح ، بالإضافة إلى إنقاذ عدة عائلات بعد انغمار منازلهم ، والسيطرة على حريق كبير في رفح جنوب القطاع .

وقال بصل ، إنه ومنذ بداية الحديث عن المنخفض الجوي اجتمعت خلية الأزمة التابعة للدفاع المدني وأعلنت حالة الطوارئ ورفعت الجهوزية القصوى ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني تعامل منذ بداية المنخفض مع 115 مهمة تنوعت بين سحب مياه من داخل منازل ، بالإضافة إلى سحب سيارات من الطريق العام نتيجة ارتفاع منسوب المياه وخاصة في منطقة الجنوب ودير البلح .



وأكد بصل وجود عدد من الإصابات في صفوف المواطنين نتيجة تطاير الألواح ، مشيراً أن الأوضاع زادت صعوبة بمجرد فتح الاحتلال للسدود شرق دير البلح ، حيث غرقت العديد من المنازل والدونمات ، بالإضافة إلى وفاة مواطن نتيجة تماس كهربائي .

وشدد بصل على أنه لو توفرت المعدات ستكون الأمور أسهل ولكن رفض الاحتلال إدخال المعدات والمضخات جعل الأمور صعبة وخاصة بعد فتح السدود وارتفاع منسوب المياه ، مشيراً إلى تعامل الدفاع المدني مع حريق في محل لبيع الأحذية .