التنمية بغزة: لا معلومات عن صرف مستحقات الشؤون وطواقمنا تتابع المتضررين من المنخفض

أكدت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، أنّ لا معلومات متوفرة حول صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، موضحة أن الوزارة بانتظار تحديد موعد صرفها حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي سيقا آخر، أشارت الكحلوت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، إلى أنه في كل منخفض جوي تكون طواقمهم في الميدان، وحالياً تقوم بحصر كل الأسر المتضررة وتقديم ما يلزم لها، قائلة: "لدينا لجان طوارئ للشتاء وهي منعقدة حالياً لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي".

وأضافت: "منذ أمس طواقمنا موجودة في الميدان ولجان الطوارئ منعقدة وتتابع الأسر المتضررة وتقدم ما هو متوفر لديها من نايلون وفرشات وأغطية".

وأشارت إلى أن وزارتها تحاول حصر جميع الأسر المتضرر بالتعاون مع المؤسسات المختصة وتقديم ما يلزم لها، مشيرة إلى أن ملف ترميم البيوت متوقف حالياً.

وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي ماطر، أدى لغرق العشرات من الشوارع والمنازل، فاقم من صعوبة الأجواء فتح الاحتلال للسدود والعبارات التي أدت لغرق منازل المواطنين، واستشهاد الشاب عبد الله اقطيفان بصعقة كهربائية جراء غرق منزله.

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة اليوم الاثنين 26/12/2022، اشتداد المنخفض الجوي وهطول زخات كبيرة من الأمطار مع ساعات الظهيرة وفي المساء.