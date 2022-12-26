المرور بغزة: وفاة و6 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

توفي طفل، وأصيب عدد 6 آخرين، إثر حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت إدارة شرطة المرور والنجدة، بأن وفاة واحدة و6 إصابات، منها واحدة متوسطة، وبقية الإصابات طفيفة، حصيلة 5 حوادث سير وقعت في قطاع غزة منذ أمس.

وبيّنت إحصائية شرطة المرور، أن الطفل عبد العزيز محمد أبو مغصيب (11 عام) سكان دير البلح بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء حادث سير وقع عند مفترق أبو هولي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، الخميس الماضي.

ونوهت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 3 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.