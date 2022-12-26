بالفيديو والصور شاهد| الأمطار تغرق مقر الصليب الأحمر بغزة مكان اعتصام ذوي الأسرى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:53 ص
26 ديسمبر 2022
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الأمطار تغرق مقر الصليب الأحمر بغزة مكان اعتصام ذوي الأسرى

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