بالصور شاهد| الأجواء الماطرة في مدينة غزة

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شاهد| الأجواء الماطرة في مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:46 ص
26 ديسمبر 2022
شاهد| الأجواء الماطرة في مدينة غزة
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