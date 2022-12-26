تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
16° - 15°
الأربعاء
16° - 15°
الخميس
14° - 14°
الجمعة
14° - 14°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.46
يورو
3.68
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.88
جنيه إسترليني
4.21
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
مشاهد ساحرة لتساقط الأمطار في باحات المسجد الأقصى المبارك
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
26 ديسمبر 2022
مشاهد ساحرة لتساقط الأمطار في باحات المسجد الأقصى المبارك
متعلقات
بالصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك
08:41 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
10:44 ص
فيديو : لحظة اخراج المرابطين من باحات المسجد الأقصى
07:56 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
09:25 ص
عاجل