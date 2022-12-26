بالصور مشاهد ساحرة لتساقط الأمطار في باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 ص
26 ديسمبر 2022
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مشاهد ساحرة لتساقط الأمطار في باحات المسجد الأقصى المباركالمسجد الأقصى (8).jpeg
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المسجد الأقصى (8).jpeg
 

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